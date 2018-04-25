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В Китае назвали удар США по Сирии «примером гегемонизма» и «угрозой миропорядку»
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    В Китае назвали удар США по Сирии «примером гегемонизма» и «угрозой миропорядку»

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    В Китае назвали удар США по Сирии «примером гегемонизма» и «угрозой миропорядку»

    Шанхай, 25 апреля. Нанесенный коалицией США, Великобритании и Франции ракетный удар по Сирии был совершенно не оправдан, нанесен с нарушением международного законодательства и под надуманным предлогом, заявил бывший военный атташе Китая в России Ван Хайюнь в ходе конференции «Россия и Китай: современные вызовы развития». Он подчеркнул, что считает, что удары были нанесены под полностью надуманным предлогом.

    Эксперт напомнил, что в момент, когда якобы была совершена «химатака» в городе Дума, войска Асада практически полностью установили контроль над Восточной Гутой и у Дамаска не было никакого повода обращаться к применению запрещенного конвенциями оружия массового поражения.

    В Китае назвали удар США по Сирии «примером гегемонизма» и «угрозой миропорядку»

    «Нанесенные удары по Сирии совместными силами США, Великобритании и Франции идут вразрез с общепринятыми международными нормами. Эти военные удары не были одобрены СБ ООН и являются односторонними действиями, которые противоречат нынешнему миропорядку», — приводит РИА Новости слова военного эксперта.

    Ранее агентство Ura.ru писало о том, что даже в США усомнились в правдивости заявлений Пентагона о «полной неэффективности» российских систем ПВО в Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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