Эксперты рассказали, что российская экономика получит от ЧМ-2018

Москва, 25 апреля. Подготовка и проведение первенства мира по футболу в общей сложности за 2013–2018 годы обеспечат российской экономике дополнительный 1 процент к ВВП, что составит порядка 820 млрд рублей. Об этом свидетельствуют ориентировочные результаты исследования консалтинговой компании McKinsey.

Использование возведенной к мундиалю инфраструктуры и увеличение туристического потока могут приносить дополнительные 80-110 млрд рублей к инвестициям, а также 120-180 млрд рублей к ВВП каждый год в течение будущих пяти лет — вплоть до 2023 года, пишут «Ведомости».

По данным консалтинговой компании, официально на подготовку к ЧМ-2018 потрачено 1,2 трлн рублей. В первую очередь речь идет об инвестициях в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры и благоустройство.

С текущего года дополнительный вклад в ВВП станет вносить развитие туристической отрасли. Если в этом году развитие туризма повысит ВВП дополнительно на 121 млрд рублей, то в следующие пять лет — на 40-70 млрд рублей каждый год.

В период футбольного турнира выручка гостиниц (4- и 5-звездочных — Прим.ред.) может вырасти до 40%, пишет издание.

Также мундиаль в течение еще пяти лет может ежегодно обеспечивать от 140 тыс. до 200 тыс. рабочих мест, уверены специалисты в McKinsey.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.