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Политика
Могерини: ЕС выделил на поддержу Сирии 11 млрд евро
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    Могерини: ЕС выделил на поддержу Сирии 11 млрд евро

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    Могерини: ЕС выделил на поддержу Сирии 11 млрд евро

    Брюссель, 25 апреля. Европейский союз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную Евросоюзом и ООН.

    По ее словам, Брюссель не намерен помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса. При этом Могерини отметила, что ЕС «с удовольствием поддерживает» единое государство, мирную Сирийскую Арабскую Республику, которая идет по пути политического урегулирования.

    Могерини уточнила, что ЕС выделил 11 миллиардов евро в качестве помощи населению Сирии и беженцам. Могерини подчеркнула, что гуманитарная помощь – необходимость, а не одна из возможностей.

    Напомним, Россия регулярно доставляет сирийцам гуманитарную помощь. Ранее военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по позициям правительственных войск в Сирии. 

    Могерини: ЕС выделил на поддержу Сирии 11 млрд евро

    Автор: Анна Иванова
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