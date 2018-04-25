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Ученые нашли способ выявления рака на бессимптомной стадии
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    Ученые нашли способ выявления рака на бессимптомной стадии

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    Ученые нашли способ выявления рака на бессимптомной стадии

    Москва, 25 апреля. Швейцарские ученые разработали способ для выявления рака на бессимптомной стадии. Для этого они создали экспериментальный имплант в виде «биомедицинской татуировки».

    Внешне имплант напоминает родинку. Он способен выявлять мельчайшие изменения в организме и предупреждать о риске развития рака еще до того, как заболевание проявит себя симптомами, пишет издание LOCAL.

    Разработка «татуировки» заняла у ученых около года. В ходе тестов на лабораторных животных специалисты научились выявлять рак предстательной железы, легких, толстой кишки и молочной железы. О риске развития онкологического заболевания имплант узнает, определяя уровень кальция в крови. При образовании опухоли его уровень повышается.

    Ученые нашли способ выявления рака на бессимптомной стадии

    Как рассказал автор исследования Мартин Фуссенеггер, если уровень кальция остается высоким продолжительное время, «татуировка» вырабатывает фермент, который окрашивает аминокислоту в темный пигмент кожи. Как уточняет «Инфореактор», таким образом, на теле человека появляется родинка, которая говорит о необходимости пройти обследование.

    Ранее, как сообщало URA.RU, американские ученые нашли в ДНК человека участок, влияющий на развитие онкологических заболеваний.

    Автор: Василий Котов
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