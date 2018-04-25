Москва, 25 апреля. Швейцарские ученые разработали способ для выявления рака на бессимптомной стадии. Для этого они создали экспериментальный имплант в виде «биомедицинской татуировки».

Внешне имплант напоминает родинку. Он способен выявлять мельчайшие изменения в организме и предупреждать о риске развития рака еще до того, как заболевание проявит себя симптомами, пишет издание LOCAL.

Разработка «татуировки» заняла у ученых около года. В ходе тестов на лабораторных животных специалисты научились выявлять рак предстательной железы, легких, толстой кишки и молочной железы. О риске развития онкологического заболевания имплант узнает, определяя уровень кальция в крови. При образовании опухоли его уровень повышается.

Как рассказал автор исследования Мартин Фуссенеггер, если уровень кальция остается высоким продолжительное время, «татуировка» вырабатывает фермент, который окрашивает аминокислоту в темный пигмент кожи. Как уточняет «Инфореактор», таким образом, на теле человека появляется родинка, которая говорит о необходимости пройти обследование.

Ранее, как сообщало URA.RU, американские ученые нашли в ДНК человека участок, влияющий на развитие онкологических заболеваний.