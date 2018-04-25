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Эксперт: В Армении победила «Болотная площадь»
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    Эксперт: В Армении победила «Болотная площадь»

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    Эксперт: В Армении победила «Болотная площадь»

    Москва, 25 апреля. Полиция со спецтехникой была стянута в центр Еревана после начала новой акции протеста оппозиции, пишут СМИ.

    Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов осторожно оценивает перспективы «рассерженных горожан» Еревана на парламентских выборах в Армении.

    Эксперт в интервью Федеральному агентству новостей провел аналогию между «восстанием» ереванской молодежи и акциями протеста на Болотной площади в Москве т.н. «креативного класса» в 2011-2012 гг.

    Оговорившись, что «прямые параллели проводить нельзя», Кортунов в то же время отметил сходство в подходах и методах политической борьбы Алексея Навального и Никола Пашиняна.

    Сравнивая их, эксперт обратил внимание на невысокий уровень популярности возглавляемой Пашиняном партии «Елк» по стране (на выборах 2017 года она набрала лишь 8%) и его личной популярностью среди молодежи Еревана, на выборах мэра которого Пашинян получил уже 21% голосов.

    «Можно провести определенную аналогию. Пашинян в значительной степени опирается на поддержку столичного «креативного класса», — подчеркнул Кортунов.

    По мнению эксперта, политические перспективы Никола Пашиняна и его партии на досрочных парламентских выборах, назначенных на осень текущего года, «зависят от того, насколько тот сумеет удержать аморфную коалицию, вышедшую с протестом против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны».

    Андрей Кортунов осторожно оценивает шансы Пашиняна на выборах в Армении

    Задача эта не из нелегких, подчеркнул генеральный директор Российского совета по международным делам, поскольку люди вышли на улицу не с далеко идущими лозунгами, а конкретно против продления власти Саргсяна.

    Отвечая на вопрос ФАН о возможных изменениях во внешней политики официального Еревана в случае прихода к власти лидера «креативного класса», Андрей Кортунов заявил, что Армении вообще трудно корректировать свою внешнюю политику, поскольку у нее нет свободы маневра.

    «Она граничит с недружественно настроенными к ней государствами, такими, как Азербайджан и Турция. Россия в этой ситуации выступает гарантом ее независимости», — заключил эксперт. 

    Напомним, 23 апреля после десятидневных акций протеста против его назначения премьер-министром в отставку подал бывший президент Армении Серж Саргсян.

    Акции протеста возглавлял лидер партии «Елк» Никола Пашинян.

    МИД РФ заявил, что Москва желает скорейшей стабилизации ситуации в Армении и надеется на то, что все противоречия между сторонами будут разрешены в рамках правового поля.

    Автор: Николай Хренков
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