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Могерини призвала РФ и Иран оказать давление на Сирию для начала переговоров
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    Могерини призвала РФ и Иран оказать давление на Сирию для начала переговоров

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    Могерини призвала РФ и Иран оказать давление на Сирию для начала переговоров

    Москва, 25 апреля. В Евросоюзе считают, что РФ и Иран должны оказать давление на власти Сирии, чтобы Дамаск сел за стол переговоров под эгидой ООН. Соответствующее заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини

    «Нам нужно, чтобы Россия и Иран оказали давление на Дамаск, чтобы он согласился сесть за стол (переговоров — ред.)», — сказала она.

    По ее словам, дискуссии в Брюсселе позволят открыть пространство для диалога по Сирии, передает РИА Новости.

    Могерини также отметила, что Европейский союз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в республике. 

    Напомним, накануне глава дипломатии Европейского союза сообщила, что астанинский процесс дал некоторую надежду на улучшение ситуации в Сирии «с военной точки зрения, но это было давно». Сейчас страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим», считает она.

    14 апреля США и ряд стран Запада нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. По данным Минобороны РФ, сирийские ПВО ликвидировали 71 из 110 ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал удар США и их союзников «актом агрессии» против суверенного государства, а также подчеркнул, что действия стран Запада вызовут ухудшение гуманитарной ситуации и новую волну беженцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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