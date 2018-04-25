Атаку на «Хмеймим» удалось отразить, но сражение за Сирию еще идет — эксперт о нападении на российскую авиабазу

Российские комплексы противовоздушной обороны на российском военном аэродроме «Хмеймим» перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — заявил источник РИА Новости в «Хмеймиме».

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что авиабаза «Хмеймим» работает в плановом режиме.

Партизанская война

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, складывается такое ощущение, что особенность войны на Ближнем Восстоке состоит в том, что там широко применяются различные «партизанские» методы с использованием средств, сделанных из подручных материалов. Эксперт напомнил, как Каддафи в Ливии противостояли небольшие отряды на «тачанках» — джипах с пулеметом.

«Самое интересное, что вскоре правительственная ливийская армия пересела на такие же «тачанки». Тот же процесс можно было наблюдать и в Сирии. В 2011 году боевики стали воевать с Башаром Асадом не при помощи артиллерии и тем более авиации, а именно устраивая диверсионные вылазки. И вскоре Асад приказал в армии сформировать именно такие небольшие отряды, которые бы вели охоту на группы боевиков. Можно еще вспомнить, как около 50 джипов, отправленных американцами так называемой «умеренной оппозиции» попали в руки отрядам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1. Заметьте, даже для ИГИЛ, которое тогда развивало наступление по всем фронтам, серьезным подспорьем стали именно те 50 джипов, на которые быстро установили пулеметы», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, российская помощь Асаду неоценима. Потому, что наша авиация, средства слежения, разведки, навигации позволили превзойти силы террористов в техническом плане на несколько порядков. Подземные бункеры и центры управления террористов разносились в клочья.

«Но война в Сирии — война небольших отрядов. Почему, кстати, в мире считают конфликт в Донбассе одним из наиболее кровавых среди гражданских войн. Потому, что там применялась двумя сторонами тяжелая артиллерия. Подчеркну, в Африке и на Ближнем Востоке воюют совершенно другими методами. И нынешняя атака на нашу базу вполне предсказуема. Российская база существует для проведения крупных операций и решения стратегических задач, вообще способствует росту геополитического влияния России в мире. Наша база там это фактор переговоров в ООН, с США и НАТО. Но надо быть готовым, что атаки будут осуществлять и задурманенные кучки обезумевших боевиков», — добавил Андрей Иванов.

Конечно, заметил эксперт, атаку на «Хмеймим» удалось отразить, но проблема остается. И она не только в той плоскости, что остались некие неразгромленные банды, а в разрушенных социальных связях внутри сирийского общества. Внутренняя ситуация в этой стране нестабильна, а потому всегда найдутся люди, которые захотят устроить какой-нибудь теракт, даже ценной собственной жизни.

«Наши военные могут защитить себя от таких угроз. Но в то же время наше военное руководство очень хорошо понимает суть происходящих в Сирии процессов. И именно поэтому в Сирию доставляется продовольствие для местных жителей, там работают наши врачи, проводятся различные гуманитарные операции. Надо склонить сирийский народ к миру, показать ему преимущества нахождения в этой стране. Проще говоря, сама по себе база — это фактор геополитики, а сражение идет за умы людей. Боевики пытаются запугать местное население при помощи террористических вылазок, а мы показываем людям, что несем с собой мир и способны его защитить. Боевики будут запускать самодельные фанерные беспилотники, а мы будем лечить сирийских детей, отстраивать инфраструктуру этой страны, помогать восстановить народное хозяйство. И это — реальное поле войны в Сирии», — резюмировал Андрей Иванов.

1 Организация запрещена на территории РФ.