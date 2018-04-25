Пятеро детей пострадали в результате стрельбы у школы в Мексике

Мехико, 25 апреля. Пятеро учащихся школы в мексиканском штате Тамаулипас пострадали в результате стрельбы. Как пишет El Universal, группа вооруженных людей напала рано утром на школьников у входа в здание средней школы имени Марте Гомеса.

Они открыли огонь по детям, все раненные были доставлены в больницу. На данный момент известно о пятерых пострадавших. О жертвах не сообщатся.

Позже полиция задержала подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и две женщины. Мотивы преступления пока неизвестны.