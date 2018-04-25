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Пятеро детей пострадали в результате стрельбы у школы в Мексике
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    Пятеро детей пострадали в результате стрельбы у школы в Мексике

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    Пятеро детей пострадали в результате стрельбы у школы в Мексике

    Мехико, 25 апреля. Пятеро учащихся школы в мексиканском штате Тамаулипас пострадали в результате стрельбы. Как пишет El Universal, группа вооруженных людей напала рано утром на школьников у входа в здание средней школы имени Марте Гомеса.

    Они открыли огонь по детям, все раненные были доставлены в больницу. На данный момент известно о пятерых пострадавших. О жертвах не сообщатся.

    Позже полиция задержала подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и две женщины. Мотивы преступления пока неизвестны.

    Пятеро детей пострадали в результате стрельбы у школы в Мексике

    Автор: Анна Иванова
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