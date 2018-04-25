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Фигуранта «дела Серебренникова» переведут под домашний арест
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    Фигуранта «дела Серебренникова» переведут под домашний арест

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    Фигуранта «дела Серебренникова» переведут под домашний арест

    Москва, 25 апреля. Следственный комитет принял решение о переводе одного из фигурантов дела о хищениях в «Седьмой студии» — известного также как «дело Серебренникова» — под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    «С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы», — приводит РИА Новости сообщение СК РФ.

    Фигуранта «дела Серебренникова» переведут под домашний арест

    Напомним, все фигуранты «дела Серебренникова», касающегося хищения 133 миллионов рублей, кроме бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отвергли предъявленные им обвинения. После того, как подозреваемых ознакомят с материалами дела, оно поступит в суд.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что Басманный суд в Москве продлил домашний арест Серебренникова до середины июля — режиссер при этом остается под арестом с августа прошлого года. Вместе с ним арест был продлен целому ряду фигурантов дела о хищениях в «Гоголь-центре».

    Фигуранта «дела Серебренникова» переведут под домашний арест

    Автор: Валентин Меликов
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