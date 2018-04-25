Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии до начала политпроцесса — Могерини

Брюссель, 25 апреля. Европейский союз (ЕС) не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в республике. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и Организацией объединенных наций.

«ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране», — сообщила Могерини.

Она также добавила, что Брюссель будет «с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».

Напомним, накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж и его союзники должны остаться в Сирии и после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы не допустить усиления там влияния Ирана и чтобы «строить новую Сирию».

Лидер Московской платформы оппозиции САР Кадри Джамиль удивился заявлению Макрона о необходимости Парижа и союзников остаться в САР. Он решительно подчеркнул, что Запад не имеет к этому процессу никакого отношения, отметив, что это дело самих сирийцев.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Британия нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. По данным Минобороны РФ, сирийские ПВО ликвидировали 71 из 110 ракет. В результате удара Запада пострадали три мирных жителя.

Президент РФ Владимир Путин назвал удар коалиции США «актом агрессии» против суверенного государства, а также подчеркнул, что действия США вызовут новую волну беженцев и ухудшение гуманитарной ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.