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Кончаловский стал кавалером высшего ордена Италии
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    Кончаловский стал кавалером высшего ордена Италии

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    Кончаловский стал кавалером высшего ордена Италии

    Москва, 25 апреля. Советский, российский кинорежиссер и сценарист, общественный и политический деятель, Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой. В посольстве Италии в Росси состоялась торжественная церемония.

    Кончаловский награждается «самым важным орденом республики» за его вклад в театральное и кинематографическое искусство решением президента Италии Серджо Маттареллы, о чем сообщил, открывая вечер, посол Паскуале Террачано, передает ТАСС.

    По словам дипломата, российский режиссер известен не только как мастер киноязыка. Кончаловский также тесно сотрудничает с крупными итальянскими театрами, сообщает агентство «Вечерняя Москва». 

    Напомним, ранее Кончаловский заявил, что сочувствует актеру Алексею Серебрякову, который недавно назвал «хамство и наглость» национальной идеей России.

    Автор: Тимур Румянцев
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