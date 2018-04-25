Кончаловский стал кавалером высшего ордена Италии

Москва, 25 апреля. Советский, российский кинорежиссер и сценарист, общественный и политический деятель, Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой. В посольстве Италии в Росси состоялась торжественная церемония.

Кончаловский награждается «самым важным орденом республики» за его вклад в театральное и кинематографическое искусство решением президента Италии Серджо Маттареллы, о чем сообщил, открывая вечер, посол Паскуале Террачано, передает ТАСС.

По словам дипломата, российский режиссер известен не только как мастер киноязыка. Кончаловский также тесно сотрудничает с крупными итальянскими театрами, сообщает агентство «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее Кончаловский заявил, что сочувствует актеру Алексею Серебрякову, который недавно назвал «хамство и наглость» национальной идеей России.