На что шикуем: вернувшийся с моря Навальный продолжает политический цирк

Блогер Алексей Навальный, так и не сумевший реализовать свои президентские или мэрские амбиции, в прошедший вторник вернулся в Москву из очередной заграничной поездки. На этот раз корреспонденты Федерального агентства новостей застали его возвращающимся с отдыха из кипрской Ларнаки. Там «президент желтых уточек» подкреплял силы после зимней усталости накануне своей уличной акции, анонсированной на 5 мая.

Досадно, что претендующий на статус публичного политика Навальный отказался от общения с журналистами, которые попросили его всего-навсего выразить свою политическую позицию.

Встреча во «Внуково»

«Интервью» с Навальным в столичном аэропорту «Внуково» получилось исключительно коротким. Скандально известный блогер подчеркнуто проигнорировал все вопросы корреспондентов, которые пытались завязать с ним предметный разговор.

Возможно, одной из причин снобского отношения Навального к российской прессе явилось то, что блогера вновь застукали в неудобный момент его жизни. Воскресив в памяти наблюдателей свои триумфальные отбытия в заграничный отпуск по самому ничтожному поводу, Навальный и на этот раз умотал на ласковое море — и теперь возвращался в отмерзающим после зимы соратникам, отдохнувший и чуть загоревший.

Согласно информации ФАН, а также исходя из комментариев и публичных появлений самого Навального, только за последний год «известный блогер» успел дважды побывать в Германии, съездить в Испанию, посетить Францию, а теперь, как оказалось, слетал отдохнуть на Кипр. Кроме того, исходя из его Instagram, блогер успел побывать даже в Египте. Само же семидневное турне началось с вылета в Мюнхен. Интересно, собирает ли он магнитики на холодильник? Сложилась бы сногсшибательная коллекция.

Не то чтобы в этой курортной активности имелось что-то незаконное — в конце концов, он свободный человек в свободной стране. Вот только пять лет как бывший адвокат, лишенный этого статуса еще в 2013 году по делу «Кировлеса», до сих пор числится самозанятым безработным.

Что ж, бедность — не порок. С другой стороны, согласно «декларации» самого Навального, нынешний его «заработок» составляет порядка 12-13 миллионов рублей в год — исключительно от «предпринимательской деятельности» и «по решению ЕСПЧ».

«Лимон» в месяц — весьма неплохо для безработного экс-адвоката! Или «предпринимателя»? Или «жертвы правосудия»? Так или иначе, не перестаешь поражаться человеческой хватке. Неизвестно, где ее больше: в заграничных трипах безработного или в его же миллионных «зарплатах ни за что»?

Спросим проще:

— если безработный поехал отдыхать — откуда у него деньги?

— и если денег у него полно — как он их умудрился заработать?

Ловкость рук — и никакого мошенничества!

Как-как… Как всегда.

К примеру, успешным вариантом для «самозанятного блогера» и «звезды ютьюба» удержаться на плаву неожиданно для всех стала… предвыборная кампания. В конце 2017 года, на фоне объективного разочарования своих почитателей в оппозиционной повестке, Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации. При этом сбор средств на его «предвыборную кампанию» стартовал задолго до так и не состоявшегося утверждения его в качестве официального кандидата — за счет медийной накрутки со стороны самоназначенных «штабов» Навального.

Такой оригинальный подход к предвыборной кампании и ее финансированию, судя по всему, был выбран блогером неслучайно. Он прекрасно знал с самого начала, что не может быть зарегистрирован как кандидат в силу имеющейся у него судимости. И пытался, что называется, ковать железо, пока горячо.

Вряд ли он подозревал, однако, что уже в начале ноября 2017 года, то есть до официального отказа ЦИК в регистрации Навального, в Савеловский суд города Москвы был подан иск от одного из жертвователей. В нем Навальный был обвинен в неприкрытом мошенничестве со своей «предвыборной кампанией» и хищении пожертвований от своих сторонников.

Впоследствии истец выиграл данное дело: суд обязал Навального возвратить своему стороннику пожертвованныю им 50000 рублей и оплатить все расходы по ведению дела. Как выяснилось в ходе разбирательства, «штаб» Навального прекрасно осознавал безнадежность своей защиты, пытаясь за спиной у суда выйти на полюбовное урегулирование спора с истцом, однако не преуспел в этом.

Весьма показательно, что даже после такого разгромного решения сбор средств на «выборы» Навального продолжился — может, оттого, что деньги для него тривиально дороже, чем репутация?

Фокусы со взносами от собственных сторонников вылились для Навального в последующие претензии о мошенничестве. Ну, а иски с требованиями «вернуть потраченное бабло» к самоназначенному «кандидату в президенты» все продолжали поступать в российские суды.

Что же ему оставалось делать в такой ситуации? Ну конечно, отправляться на море.

Они не знают, что дальше делать

Впрочем, внезапная тяга «российской демократической оппозиции» к стремительным поездкам за рубеж в преддверии горячей майской недели может иметь совсем иное объяснение.

На 5 и 6 мая 2018 года Сергеем Удальцовым и Алексеем Навальным назначены, по сути, конкурирующие митинги в Москве, приуроченные к торжественной инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Можно предположить, что эти акции протеста призваны послужить реваншем после оглушительного провала оппозиции во время предвыборной кампании.

Но где взять новые деньги на уличный протест? Оперативных источников финансирования не так уж и много. Очередной сбор средств среди «хомячков» объявлять преждевременно: доить их надо постепенно. Работы нет. Что же тогда? Не съездить ли за «решением финансового вопроса» в Лондон — или, совместив приятное с полезным, — на средиземноморский кусочек британского Содружества наций? Чем не версия?

Емко и хлестко написал о навальновском начинании аксакал российской оппозиции Эдуард Лимонов: «Массовые митинги давно превратились в традиционные, лишенные смысла ритуалы. Они совершаются без последствий. Они как парады. Show off. Это не политические акции. Это пиар. Причем тупой, поскольку не имеет смысла. Признайтесь, что вы не знаете, что дальше делать...»

Проще говоря, ездил ли Навальный отдыхать на Кипр за счет мошеннически собранных «предвыборных фондов» или, наоборот, получал в бывшей английской колонии инструкции и средства на «новую российскую революцию» — по большому счету, неважно.

Навальный не тянет. Show off, Навальный.