Меню
Новости Сирии
«План не сработал»: эксперты объяснили, почему США заявили о неэффективности сирийских ПВО
Политика
Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель
Следующая новость
Загрузка...

    «План не сработал»: эксперты объяснили, почему США заявили о неэффективности сирийских ПВО

    318

    «План не сработал»: эксперты объяснили, почему США заявили о неэффективности сирийских ПВО

    Москва, 25 апреля. Заявлением о якобы неэффективности сирийских ПВО при отражении удара США и их союзников Пентагон пытается оправдать огромные расходы на истребителей пятого поколения и ракеты большой дальности, считают эксперты.

    Они отмечают, что ударом по сирийским объектам Вашингтон хотел вынудить Россию применить зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, чтобы узнать их тактико-технические характеристики, однако план Пентагона не сработал.

    Как пишет обозреватель журнала The National Interest Дейв Маджумдар, на создание и закупку боевых самолетов ВВС США ушли сотни миллиардов долларов: на стратегический бомбардировщик B-2 Spirit из бюджета страны было потрачено 45 миллиардов долларов, на истребитель F-22 Raptor – 67 миллиардов долларов. В 406 миллиардов долларов обошлась Вашингтону программа истребителя F-35, в 56 миллиардов долларов – бомбардировщика B-21.

    «План не сработал»: эксперты объяснили, почему США заявили о неэффективности сирийских ПВО

    Такие затраты, отмечает Маджумдар, вызывают вопросы. В Пентагоне утверждают, якобы новейшее вооружение призвано нивелировать возможности российских систем ПВО. Кроме того, пишет обозреватель, критика в адрес систем ПВО, произведенных в России, может быть связана с желанием Вашингтона отбить у Турции желание приобретать комплекс С-400 «Триумф».

    По мнению директора музея ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, заявлением о «неэффективности» примененных в Сирии систем США прикрывают свое беспокойство по поводу отсутствия информации о тактико-технических характеристиках российских ЗРК. Ударом по сирийским объектам Пентагон, считает эксперт, хотел вынудить Россию применить С-400, чтобы получить данную информацию.

    «ВКС России не хотят раскрывать телеметрию полета ракет С-400. Телеметрические данные могут записать американские самолеты радиотехнической разведки. Эта информация необходима Пентагону для выработки рекомендаций для противоракетных маневров и создания новых систем радиоэлектронного подавления. Этот план пока не сработал», — подчеркнул в беседе с RT Кнутов.

    ЗРК С-400 «Триумф»

    По его мнению, чтобы узнать характеристики С-400 Пентагон готов проводить в Сирии разного рода провокации, и удар в ночь на 14 апреля был одной из них.

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские системы ПВО успешно перехватили.

    Уточнялось, что при отражении удара сирийские военные применяли ЗРК «Бук», «Оса», «Стрела-10», «Квадрат», С-200 и новейшие российские системы «Панцирь». При этом российские С-400 и С-300В-4, размещенные в Тартусе, применены не были.

    «План не сработал»: эксперты объяснили, почему США заявили о неэффективности сирийских ПВО

    Несмотря на очевидный успех сирийских систем ПВО, Пентагон их эффективность признавать отказался. Представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что Россия якобы «ошибочно» сообщила об успешном перехвате западных ракет сирийскими средствами ПВО. О якобы «полной неудаче» сирийских военных заявлял и представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. Тем не менее, заявления Пентагона не вызвали доверия даже в США.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5761
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    4720
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    2011
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    6377