Москва, 25 апреля. Заявлением о якобы неэффективности сирийских ПВО при отражении удара США и их союзников Пентагон пытается оправдать огромные расходы на истребителей пятого поколения и ракеты большой дальности, считают эксперты.

Они отмечают, что ударом по сирийским объектам Вашингтон хотел вынудить Россию применить зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, чтобы узнать их тактико-технические характеристики, однако план Пентагона не сработал.

Как пишет обозреватель журнала The National Interest Дейв Маджумдар, на создание и закупку боевых самолетов ВВС США ушли сотни миллиардов долларов: на стратегический бомбардировщик B-2 Spirit из бюджета страны было потрачено 45 миллиардов долларов, на истребитель F-22 Raptor – 67 миллиардов долларов. В 406 миллиардов долларов обошлась Вашингтону программа истребителя F-35, в 56 миллиардов долларов – бомбардировщика B-21.

Такие затраты, отмечает Маджумдар, вызывают вопросы. В Пентагоне утверждают, якобы новейшее вооружение призвано нивелировать возможности российских систем ПВО. Кроме того, пишет обозреватель, критика в адрес систем ПВО, произведенных в России, может быть связана с желанием Вашингтона отбить у Турции желание приобретать комплекс С-400 «Триумф».

По мнению директора музея ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, заявлением о «неэффективности» примененных в Сирии систем США прикрывают свое беспокойство по поводу отсутствия информации о тактико-технических характеристиках российских ЗРК. Ударом по сирийским объектам Пентагон, считает эксперт, хотел вынудить Россию применить С-400, чтобы получить данную информацию.

«ВКС России не хотят раскрывать телеметрию полета ракет С-400. Телеметрические данные могут записать американские самолеты радиотехнической разведки. Эта информация необходима Пентагону для выработки рекомендаций для противоракетных маневров и создания новых систем радиоэлектронного подавления. Этот план пока не сработал», — подчеркнул в беседе с RT Кнутов.

По его мнению, чтобы узнать характеристики С-400 Пентагон готов проводить в Сирии разного рода провокации, и удар в ночь на 14 апреля был одной из них.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские системы ПВО успешно перехватили.

Уточнялось, что при отражении удара сирийские военные применяли ЗРК «Бук», «Оса», «Стрела-10», «Квадрат», С-200 и новейшие российские системы «Панцирь». При этом российские С-400 и С-300В-4, размещенные в Тартусе, применены не были.

Несмотря на очевидный успех сирийских систем ПВО, Пентагон их эффективность признавать отказался. Представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что Россия якобы «ошибочно» сообщила об успешном перехвате западных ракет сирийскими средствами ПВО. О якобы «полной неудаче» сирийских военных заявлял и представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи. Тем не менее, заявления Пентагона не вызвали доверия даже в США.