Сборная России по хоккею сыграет с США в 1/4 финала юниорского ЧМ

Челябинск, 25 апреля. Юниорская сборная России по хоккею победила команду Словакии в заключительном туре группового этапа первенства мира, поединок завершился со счетом 6:5.

???? Юниоры U18 поставили эффектную точку в групповом этапе ЮЧМ. Победа по буллитам над Словакией, заброшенные шайбы и яркие эмоции - всё есть в нашем видеообзоре: pic.twitter.com/2TLT6vkgq3 — Хоккей России (@russiahockey) April 24, 2018

У россиян заброшенными шайбами отличились Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко, который оформил дубль, и Павел Дорофеев.

Таким образом, национальная команда России заняла второе место в турнирной таблице группы «В» с восемью очками. Первую строчку в группе заняла сборная Финляндии.

В четвертьфинале турнира российские юниоры сыграют со сборной США, занявшей в группе «A» третье место.