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Сборная России по хоккею сыграет с США в 1/4 финала юниорского ЧМ
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    Сборная России по хоккею сыграет с США в 1/4 финала юниорского ЧМ

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    Сборная России по хоккею сыграет с США в 1/4 финала юниорского ЧМ

    Челябинск, 25 апреля. Юниорская сборная России по хоккею победила команду Словакии в заключительном туре группового этапа первенства мира, поединок завершился со счетом 6:5.

    У россиян заброшенными шайбами отличились Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко, который оформил дубль, и Павел Дорофеев.

    Таким образом, национальная команда России заняла второе место в турнирной таблице группы «В» с восемью очками. Первую строчку в группе заняла сборная Финляндии.

    В четвертьфинале турнира российские юниоры сыграют со сборной США, занявшей в группе «A» третье место.

    Автор: Дана Балан
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