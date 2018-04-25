На ВЭФ-2018 планируют подписать инвестсоглашения стоимостью 3,5 трлн рублей

Москва, 25 апреля. В рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму прошел экспертный круглый стол на тему «Рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году — 17,1 процента. Как получилось и что дальше».

Как отметили на совещании, Дальний Восток в 2017 году стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона. Рост при этом составил 17,1%. Как добавили на мероприятии, новые инструменты развития Дальнего Востока и России будут представлены на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Главная идея форума будет связана в нефтегазовой отраслью, сельским хозяйством, полезными ископаемыми, лесной отраслью. По словам организаторов, Россия планирует выйти на рекордный объем подписанных инвестиционных соглашений — на сумму около 3,5 триллиона рублей.