Стало известно, кто возглавил временную администрацию «Промсвязьбанка»

Москва, 25 апреля. Временную администрацию «Промсвязьбанка» возглавил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. Как сообщал заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев, «Промсвязьбанк» был выбран опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

На место заместителя Фрадкова назначен Дмитрий Пожидаев, ранее он возглавлял временную администрацию банка.

Как стало известно, на место главы РЭЦ назначен заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев, о чем сообщает агентство URA.ru со ссылкой на данные газеты «Коммерсант».

15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка» через Фонд консолидации банковского сектора.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о схеме передачи Росимуществу «Промсвязьбанка», на его базе создается опорный банк для финансовых операций по государственным оборонным заказам и крупным государственным контрактам.