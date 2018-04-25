Путин: Применение военной силы в обход Совбеза ООН играет на руку террористам

Сочи, 25 апреля. В настоящее время проблемы безопасности принимают особую остроту в современном мире — и в этих условиях особенно важно использовать переговоры как главный метод разрешения межгосударственных споров, заявил в приветственном обращении к участникам международной конференции по безопасности в Сочи президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Путин в зачитанном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым обращении, на глобальную ситуацию в области безопасности крайне негативно влияет то, что «некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН».

Такие действия, без сомнения, играют на руки террористам, заявил президент.

«Это порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов», — подчеркнул Путин.

Отметим, что в данном случае, без сомнения, речь идет о массированном ракетном ударе, нанесенном коалицией США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии без санкции Совета безопасности ООН. Несмотря на то, что ракетный удар, который был нанесен в качестве «ответа» на якобы имевшую место «химатаку» в сирийском городе Дума вопреки международному праву и уставу ООН, страны Запада отказались осудить нападение.

Путин подчеркнул, что «Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе».