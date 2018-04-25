Ford презентовал обновленную версию модели Fiesta

Дирборн (Мичиган, США), 25 апреля. Американская компания Ford презентовала новую модификацию обновленной модели Fiesta — маленький развозной фургон с двумя посадочными местами.

NEW: The all-new #FordFiesta Van!

Delivering a stylish, compact and economical vehicle for businesses of all sizes.

^RW pic.twitter.com/OOBmrmA1C3 — Ford Europe (@FordEu) April 24, 2018

Официальная презентация новинки состоялась в рамках выставки Коммерческих автомобилей в британском Бирмингеме.

Разработчики оставили Ford Fiesta Van без задних окон и кресел. Транспортное средство, длина багажного отделения которого составила порядка 1,3 м, может перевозить до 500 кг груза.

Отмечается, что фургон оснащен специальными креплениями для перевозки, а также съемной перегородкой.

Сообщается, что новинка будет доступна с 1,1-литровым трехцилиндровым мотором производительностью 85 лошадиных сил. Дизельная линейка представлена 1,5-литровыми двигателями с производительностью 85 и 120 лошадиных сил.