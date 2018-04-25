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Ford презентовал обновленную версию модели Fiesta
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    Ford презентовал обновленную версию модели Fiesta

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    Ford презентовал обновленную версию модели Fiesta

    Дирборн (Мичиган, США), 25 апреля. Американская компания Ford презентовала новую модификацию обновленной модели Fiesta — маленький развозной фургон с двумя посадочными местами.

    Официальная презентация новинки состоялась в рамках выставки Коммерческих автомобилей в британском Бирмингеме.

    Разработчики оставили Ford Fiesta Van без задних окон и кресел. Транспортное средство, длина багажного отделения которого составила порядка 1,3 м, может перевозить до 500 кг груза.

     

    Отмечается, что фургон оснащен специальными креплениями для перевозки, а также съемной перегородкой.

    Сообщается, что новинка будет доступна с 1,1-литровым трехцилиндровым мотором производительностью 85 лошадиных сил. Дизельная линейка представлена 1,5-литровыми двигателями с производительностью 85 и 120 лошадиных сил.

    Автор: Дана Балан
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