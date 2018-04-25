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Румынские ученые нашли в Трансильвании неизвестное млекопитающее с крошечным мозгом
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    Румынские ученые нашли в Трансильвании неизвестное млекопитающее с крошечным мозгом

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    Румынские ученые нашли в Трансильвании неизвестное млекопитающее с крошечным мозгом

    Будапешт, 25 апреля. Румынские ученые во время раскопок на территории Трансильвании обнаружили останки ранее неизвестного науке вида ископаемых млекопитающих, которые жили во времена мелового периода. По мнению ученых, ископаемое животное было похоже на грызуна и обладало крошечным размером мозга.

    Обнаруженное ископаемое отнесли к отряду многобугорчатых, сообщает «Инфореактор». По обнаруженным остаткам черепа ученые сделали вывод, что обонятельные луковицы и мозжечок существа были непропорционально хорошо развиты по сравнению с остальным мозгом — таким образом, существо обладало отличным обонянием и было очень ловким.

    Названа находка румынских палеоантологов была Litovoi tholocephalos в честь валашского военачальника XIII века Литовоя, сообщает «ФедералПресс». По мнению ученых, карликовость древнего грызуна — его вес не превышал 166 грамм — объясняется островной карликовостью: животные обитали на небольшом острове, входившем в архипелаг, который представляла собой Европа во время мелового периода.

     

    Автор: Валентин Меликов
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