Мечты Украины о полном разрыве с Россией начинают сбываться — эксперт

Украине необходимо «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Украинский парламентарий считает, что при воплощении проекта газопровода «Северный поток-2» в жизнь бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране «превратится в металлолом».

«Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом», — посетовал Антон Геращенко.

Кроме того, политик Украины призвал Соединенные Штаты ввести санкции против компаний, которые желают стать подрядчиками строительства газопровода. Также он выразил надежду, что Белый дом сможет «образумить» европейские страны, готовые сотрудничать с Москвой. При этом Геращенко заявил, что Российская Федерация якобы зависит от Украины и эту «зависимость» необходимо сохранить.

«Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками строительства этого подводного газопровода «Северный поток — 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — заключил Геращенко.

Территория постоянного риска

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в отношениях между Москвой и Киевом наступает период, когда мечты Украины о полном разрыве с Россией начинают сбываться. Те же люди, которые сейчас дергаются на тему «Северного потока-2», желая сохранить за собой право быть транзитной территорией для российского газа, не так давно призывали чуть ли не взорвать газопровод, перекачивающий российский газ — для обретения независимости.

«Собственно, угрозы терактов, подрывов и войны на территории Украины, не говоря уже о, в целом, неадекватности режима, и были причиной создания альтернативного маршрута газа в обход этой территории постоянно риска. К слову, проект обхода — тоже весьма дорогостоящая операция, ведь часть новой газотранспортной системы должна проходить по морскому дну. Это и дорого, и требует серьезных политических согласований в рамках морского права. Разворот от Украины, как транзитной территории, это не просто прихоть, это многолетний тяжелый проект», — пояснил Игорь Рябов.

Конечно, отметил эксперт, Россия с него не свернет, как бы теперь не лили крокодиловы слезы люди типа Геращенко. У таких выразителей чаяний Украины в принципе давно нет субъектности — мало ли что говорит Геращенко, историю вспять теперь не повернуть.

«Что касается экономических последствий — да, о них всем давно было известно. Майдан обещал райскую жизнь украинцам в Европе без России, и теперь самое время сверить эти обещания. Режим в Киеве давно подошел к черте, за которым идет обрушение. Он клянчит деньги на западе по тем или иным поводам, грозит войной в Донбассе, придумывает разного рода угрозы. Лишь бы протянуть еще немного», — резюмировал Игорь Рябов.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что на Украине готовы рассмотреть соглашение по газовым месторождениям в Крыму.