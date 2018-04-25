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Пользователи Instagram смогут скачивать фото и видео
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    Пользователи Instagram смогут скачивать фото и видео

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    Пользователи Instagram смогут скачивать фото и видео

    Москва, 25 апреля. Пользователи Instagram смогут скачивать из своих аккаунтов фото и видео. Соответствующую функцию запустила команда соцсети.

    Пока скачать данные можно только с сайта Instagram, но, как отмечают представители фотосервиса, в скором времени функция станет доступной и в приложении. Data Download позволит пользователям сохранять на устройства контент, ранее загруженный в соцсеть.

    После отправки запроса фотографии, видео и комментарии из профиля придут на почту пользователя в течение 48 часов. На обработку одного запроса выделяется 48 часов, передает издание TechCrunch.

    Накануне, как сообщало URA.RU, пользователи Instagram из России, США, Австралии и ряда европейских стран пожаловались на сбои в работе фотосервиса.

    Автор: Василий Котов
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