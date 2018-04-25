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В Минкомсвязи РФ подготовили порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД
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    В Минкомсвязи РФ подготовили порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД

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    В Минкомсвязи РФ подготовили порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД

    Москва, 25 апреля. Минкомсвязь России подготовила проект постановления кабинета министров, устанавливающий порядок предоставления оператором единой системы личных и биометрических данных граждан РФ по запросу МВД и ФСБ. Соответствующий проект документа размещен на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

    Сообщается, что оператор единой биометрической системы обязан предоставлять такую информацию указанным ведомствам для обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и пресечения терроризму.

    Ожидается, что распоряжение вступит в силу 30 июня нынешнего года.

    Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять дистанционное распознавание потенциальных клиентов банков.

    В прошлом месяце кабмин назначил «Ростелеком» оператором Единой биометрической системы, который должен будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных.

    Автор: Дана Балан
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