Меню
Технологии
Эксперт рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram
Политика
Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram

    73

    Эксперт рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram

    Москва, 25 апреля. Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram.

    «Это уже «доходит до ручки». Выход — использовать более современные способы исполнения законодательства», — рассказал Массух журналистам на полях форума «Российский софт: эффективные решения».

    По словам бывшего заместителя руководителя министерства связи и массовых коммуникаций РФ такие технические решения на самом деле существуют, но Роскомнадзор по каким-то причинам оказался к этому не готов, - сообщает РИА Новости.

    «Технически они есть, вопрос — есть ли они у Роскомнадзора. Мне кажется, что они не сильно подготовлены были к такой масштабной блокировке», — резюмировал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

    Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5761
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    4720
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    2011
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    6377