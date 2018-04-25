Эксперт рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram

Москва, 25 апреля. Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух рассказал, какие способы надо применять для блокировки Telegram.

«Это уже «доходит до ручки». Выход — использовать более современные способы исполнения законодательства», — рассказал Массух журналистам на полях форума «Российский софт: эффективные решения».

По словам бывшего заместителя руководителя министерства связи и массовых коммуникаций РФ такие технические решения на самом деле существуют, но Роскомнадзор по каким-то причинам оказался к этому не готов, - сообщает РИА Новости.

«Технически они есть, вопрос — есть ли они у Роскомнадзора. Мне кажется, что они не сильно подготовлены были к такой масштабной блокировке», — резюмировал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.