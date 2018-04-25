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Роспотребнадзор рассказал о повышении качества хлеба в последние годы
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    Роспотребнадзор рассказал о повышении качества хлеба в последние годы

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    Роспотребнадзор рассказал о повышении качества хлеба в последние годы

    Москва, 25 апреля. Роспотребнадзор исследовал более 21 тысячи проб хлеба в первом квартале 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что в России в последние пять лет фиксируют улучшение качества хлеба. Согласно данным доклада, за последние пять лет специалисты отмечают снижение числа образцов, не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий.

    При этом за первый квартал 2018 года эксперты оценили 21 тысячу проб по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. По содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовала 0,1% проб. Специалисты также добавили, что физико-химические показатели нарушали только 0,8% проб, по микробиологическим показателям не прошли менее 2% проб.

    Роспотребнадзор рассказал о повышении качества хлеба в последние годы

    Автор: Анна Иванова
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