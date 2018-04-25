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ВКС РФ завершили подготовку к воздушному параду на День Победы
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    ВКС РФ завершили подготовку к воздушному параду на День Победы

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    ВКС РФ завершили подготовку к воздушному параду на День Победы

    Москва, 25 апреля. К настоящему момент экипажи воздушных судов ВКС РФ, которые будут принимать участие в параде на День Победы, уже закончили цикл подготовки к воздушной части парада. 

    В период с 9 по 24 апреля российские летчики совершили шесть тренировочных полетов, отрабатывая построения и маневры, которые будут использоваться во время парада. 

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ, в параде будут принимать участие пять экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В параде будут участвовать такие машины, как стратегические ракетоносцы Ту-160, истребители Су-35, Су-30СМ и МиГ-31, штурмовики Су-25, и даже два новейших российских истребителя Су-57.

    ВКС РФ завершили подготовку к воздушному параду на День Победы

    Во время парада, отмечает телеканал «Подмосковье 360°», экипажи армейской авиации проведут свои самолеты на высоте в 150 метров на скорости около 200 км/ч; истребители, транспортная и бомбардировочная авиация будут лететь на высоте около 500 метров на более высокой скорости.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Москве до миллиона человек намерены присоединиться к маршу «Бессмертного полка» с портретами своих родственников.

    ВКС РФ завершили подготовку к воздушному параду на День Победы

    Автор: Валентин Меликов
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