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Стало известно, как повысятся цены на автомобили «АвтоВАЗа»
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    Стало известно, как повысятся цены на автомобили «АвтоВАЗа»

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    Стало известно, как повысятся цены на автомобили «АвтоВАЗа»

    Ижевск, 25 апреля. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» с 1 мая текущего года собирается повысить рекомендуемые розничные цены на свои транспортные средства из-за скачка курса рубля.

    Отмечается, что цены на автомобили вырастут на 1-2% в зависимости от модели и комплектации машины, пишут «Ведомости».

    Как отметили топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний, это поможет повысить рентабельность. Они также уверены, что повышение цен на спросе вряд ли отразится, поскольку он (рост цен — Прим.ред.) будет незначительным.

    Повышение цен на Lada произойдет одновременно с увеличением стоимости на автомобили других брендов, сообщает «URA.RU».

    Один из дилеров уточнил, что прошлые повышения цен не отразились на продажах. Таким образом, самые популярные модели Vesta и Granta, при средней стоимости 569 900 и 399 900 рублей, подорожают примерно на 8-11 тысяч рублей.

    Представитель отечественного концерна отметил, что это будет второе с начала 2018 года увеличение розничных цен на автомобили бренда Lada, в первом месяце года они выросли в среднем на 2-3 процента.

    Автор: Дана Балан
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