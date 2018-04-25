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Полет созданного на основе российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео
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    Полет созданного на основе российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео

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    Полет созданного на основе российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео

    Киев, 25 апреля. Украинский концерн  «Антонов» опубликовал в Facebook видео вылета прототипа Ан-77 в турецкий город Анталия.

    Отмечается, что самолет примет участие в Eurasia Airshow. Как отметили в компании, военно-транспортный самолет представляет собой переработанный Ан-70. Ан-70, в свою очередь, создавался группой российских и украинских специалистов. Россия поставляла концерну до 90% комплектующих воздушного судна.

    После прекращения военно-технического сотрудничества между странами, проект Ан-70 свернули. Новый самолет – прототип – получил западные детали.

    Автор: Анна Иванова
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