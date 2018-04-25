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Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие
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    Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие

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    Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие

    Дамаск (Сирия), 25 апреля. Военные России и Сирии изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие.

    Как сообщает издание «Русская весна», при этом боевики показывают изобретательность в попытках провезти оружие и боеприпасы больше положенного для самозащиты.

    Так, в детском чемодане в каждом предмете гардероба были обнаружены упаковки патронов, завернутые в носки, а дуло пулемета выезжавшие пытались выдать за трубку кальяна. Кроме того, были изъяты и обезврежены четыре пояса смертника.

    Добавим, что для исключения вероятных конфликтов на религиозной почве,  в группы досмотра были добавлены девушки-военнослужащие, работавшие с личными вещами матерей, жен и дочерей боевиков.

    Автор: Константин Терехов
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