Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие

Дамаск (Сирия), 25 апреля. Военные России и Сирии изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие.

Как сообщает издание «Русская весна», при этом боевики показывают изобретательность в попытках провезти оружие и боеприпасы больше положенного для самозащиты.

Так, в детском чемодане в каждом предмете гардероба были обнаружены упаковки патронов, завернутые в носки, а дуло пулемета выезжавшие пытались выдать за трубку кальяна. Кроме того, были изъяты и обезврежены четыре пояса смертника.

Добавим, что для исключения вероятных конфликтов на религиозной почве, в группы досмотра были добавлены девушки-военнослужащие, работавшие с личными вещами матерей, жен и дочерей боевиков.