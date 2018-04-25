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Германия направит Сирии дополнительно 1 млрд евро в качестве гуманитарной помощи
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    Германия направит Сирии дополнительно 1 млрд евро в качестве гуманитарной помощи

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    Германия направит Сирии дополнительно 1 млрд евро в качестве гуманитарной помощи

    Берлин, 25 апреля. Германия в качестве гуманитарной помощи дополнительно направит Сирии один миллиард евро, сообщает в среду МИД ФРГ.

    Глава внешнеполитического ведомства страны Хайко Маас подчеркнул, что Берлин «не может оставить жителей Сирии в одиночестве».

    «Мы не можем оставить жителей Сирии в одиночестве», — сказал он.

    Напомним, о планах Германии увеличить объем гуманитарной помощи Сирии Маас заявил еще 18 апреля в Бундестаге. Он отметил, что с 2012 года ФРГ выделила САР два миллиарда евро, но должна «достигнуть большего».

    Активное участие в оказании гуманитарной помощи Сирии принимает Россия. Ранее, как сообщала «Газета.ру», российские военные провели две гуманитарные акции в провинциях Дейр-Эз-Зор и Алеппо и передали жителям 890 продовольственных наборов и свежий хлеб.

    Автор: Василий Котов
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