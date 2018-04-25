Берлин, 25 апреля. Германия в качестве гуманитарной помощи дополнительно направит Сирии один миллиард евро, сообщает в среду МИД ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства страны Хайко Маас подчеркнул, что Берлин «не может оставить жителей Сирии в одиночестве».

«Мы не можем оставить жителей Сирии в одиночестве», — сказал он.

Напомним, о планах Германии увеличить объем гуманитарной помощи Сирии Маас заявил еще 18 апреля в Бундестаге. Он отметил, что с 2012 года ФРГ выделила САР два миллиарда евро, но должна «достигнуть большего».

Активное участие в оказании гуманитарной помощи Сирии принимает Россия. Ранее, как сообщала «Газета.ру», российские военные провели две гуманитарные акции в провинциях Дейр-Эз-Зор и Алеппо и передали жителям 890 продовольственных наборов и свежий хлеб.