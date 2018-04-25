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Российский посол назвал препятствия в отношениях РФ с Японией
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    Российский посол назвал препятствия в отношениях РФ с Японией

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    Российский посол назвал препятствия в отношениях РФ с Японией

    Москва, 25 апреля. Поддержка Японией позиции стран «Большой семерки» вредит двусторонним отношениям с Россией. Об этом рассказал посол России в Токио Михаил Галузин.

    Как передает телеканал NHK, он уточнил, что не может понять, почему Токио поддержал Лондон в обвинениях по «делу Скрипаля». Галузин подчеркнул, что этот факт наносит серьезный удар по двусторонним отношениям. Он также подчеркнул, что Москва видит, что к «великому сожалению, сегодня недружественную политику по отношению к России проводят Соединенные Штаты Америки». При этом альянс Японии с США, по данным посла, наносит ущерб отношениям Москвы и Токио.

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском Солсбери с признаками отравления. Лондон заявил, что в инциденте виновна Россия, при этом доказательства не были предоставлены. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к событиям в Солсбери.

    Российский посол назвал препятствия в отношениях РФ с Японией

    Автор: Анна Иванова
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