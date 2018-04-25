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Полпреда президента в ДФО попросили вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками
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    Полпреда президента в ДФО попросили вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками

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    Полпреда президента в ДФО попросили вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками

    Владивосток, 25 апреля. Власти Приморского края обратились к руководству «Газпромбанка» и к полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу с просьбой разрешить ситуацию с моряками арестованного в ОАЭ приморского танкера «Кристал Ист». Об этом сообщает региональное отделение Российского профсоюза моряков.

    «Администрацией были направлены письма заместителю председателя правительства Российской Федерации в ДФО Ю.П. Трутневу и председателю правления — заместителю председателя Совета директоров АО «Газпромбанк» А.И.Акимову об урегулировании споров между ООО «Находка-Портбункер» и АО «Газпромбанк» на территории Российской Федерации в целях освобождения экипажа и направления судна в ближайший российский порт», — приводит сообщение РИА Новости.

    Напомним, танкер обанкротившейся компании «Находка-Портбункер» с июня 2017 года находится в Объединенных Арабских Эмиратах. На судно «Газпромбанком» наложен ареста. Изначально на «Кристал Ист» находились семь моряков, но в декабре 2017 года их сменила другая команда.

    На прошлой неделе новый экипаж сообщил, что остался на судне без топлива и электричества, пожаловался на долги по зарплате и попросил помочь с возвращением в Россию.Международная федерация транспортных рабочих обратилась с просьбой помочь в разрешении ситуации к врио главы Приморского края Андрею Тарасенко. Позже региональная администрация сообщила профкому о предпринятых мерах.

     

    Автор: Виталий Малясев
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