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Дженкинс оценил шансы «Химок» обыграть ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги
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    Дженкинс оценил шансы «Химок» обыграть ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги

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    Дженкинс оценил шансы «Химок» обыграть ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги

    Москва, 25 апреля. Третья игра четвертьфинала Евролиги между «Химками» и столичным ЦСКА состоится в среду в Подмосковье. В случае победы красно-синие в очередной раз гарантируют себе участие в «Финале четырех» престижнейшего клубного турнира.

    Коллектив Георгиоса Барцокаса, в свою очередь, постарается сократить отставание в счете и прервать 18-матчевую серию поражений от армейцев.

    По словам защитника «Химок» Чарльза Дженкинса, подмосковный клуб доказал в первых двух поединках, что может на равных играть с ЦСКА, пишут «Известия».

    «Несмотря на то что наша команда не так сыграна, как ЦСКА, костяк которого наигрывался годами, мы проявили характер. Немного везения — и счет в серии мог быть 1:1 или 2:0 в нашу пользу. Поэтому дома у нас есть все шансы переиграть ЦСКА и довести дело до решающего пятого матча», — отметил 29-летний игрок.

    Дженкинс добавил, что все баскетболисты «Химок» уверены в своих силах. Кроме того, игрок выразил надежду на то, что в Химках соберутся полные трибуны.

    Автор: Дана Балан
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