Дженкинс оценил шансы «Химок» обыграть ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги
Москва, 25 апреля. Третья игра четвертьфинала Евролиги между «Химками» и столичным ЦСКА состоится в среду в Подмосковье. В случае победы красно-синие в очередной раз гарантируют себе участие в «Финале четырех» престижнейшего клубного турнира.
Коллектив Георгиоса Барцокаса, в свою очередь, постарается сократить отставание в счете и прервать 18-матчевую серию поражений от армейцев.
По словам защитника «Химок» Чарльза Дженкинса, подмосковный клуб доказал в первых двух поединках, что может на равных играть с ЦСКА, пишут «Известия».
«Несмотря на то что наша команда не так сыграна, как ЦСКА, костяк которого наигрывался годами, мы проявили характер. Немного везения — и счет в серии мог быть 1:1 или 2:0 в нашу пользу. Поэтому дома у нас есть все шансы переиграть ЦСКА и довести дело до решающего пятого матча», — отметил 29-летний игрок.
Дженкинс добавил, что все баскетболисты «Химок» уверены в своих силах. Кроме того, игрок выразил надежду на то, что в Химках соберутся полные трибуны.
???? Готовимся к матчу с ЦСКА на «Арене Мытищи»— BC Khimki (@Khimkibasket) April 24, 2018
Собираемся завтра в 19:30 в Мытищах!
???? Preparing for @EuroLeague playoffs game 3 vs. @cskabasket at Mytishchi Arena
Tomorrow, Mytishchi, 19:30 msk! pic.twitter.com/uzFFXzb6rL