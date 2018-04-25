Дженкинс оценил шансы «Химок» обыграть ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги

Москва, 25 апреля. Третья игра четвертьфинала Евролиги между «Химками» и столичным ЦСКА состоится в среду в Подмосковье. В случае победы красно-синие в очередной раз гарантируют себе участие в «Финале четырех» престижнейшего клубного турнира.

Коллектив Георгиоса Барцокаса, в свою очередь, постарается сократить отставание в счете и прервать 18-матчевую серию поражений от армейцев.

По словам защитника «Химок» Чарльза Дженкинса, подмосковный клуб доказал в первых двух поединках, что может на равных играть с ЦСКА, пишут «Известия».

«Несмотря на то что наша команда не так сыграна, как ЦСКА, костяк которого наигрывался годами, мы проявили характер. Немного везения — и счет в серии мог быть 1:1 или 2:0 в нашу пользу. Поэтому дома у нас есть все шансы переиграть ЦСКА и довести дело до решающего пятого матча», — отметил 29-летний игрок.

Дженкинс добавил, что все баскетболисты «Химок» уверены в своих силах. Кроме того, игрок выразил надежду на то, что в Химках соберутся полные трибуны.