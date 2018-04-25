Москва, 25 апреля. Романы «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Июнь» Дмитрия Быкова и «Текст» Дмитрия Глуховского стали номинантами на премию «Большая книга». Также в список попали произведения Алексея Варламова, Павла Басинского, Юрия Буйды, Антона Понизовского и других авторов.

Список номинантов на «Большую книгу» озвучил накануне председатель Совета экспертов Михаил Бутов. По его словам, всего в списке оказалось 41 произведение.

«Длинный список получается, живой, большой, выдающийся. Всего 41 позиция», — сказал он, отметив, что минувший литературный сезон был необычным, и в число номинантов удалось попасть не только уже известным авторам.

Напомним, национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Первое место награждается тремя миллионами рублей, автор, занявший второе место, получает 1,5 миллиона рублей, третье – один миллион рублей.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Москве назвали лауреатов премий «Писатель года» и «Поэт года». В финал вышли 200 поэтов и 100 прозаиков, однако лауреатами стали только два автора – поэт Вениамин Голубицкий и писатель Олег Ларионов.