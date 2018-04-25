Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в 150 млн долларов

Нью-Йорк, 25 апреля. Картину «Лежащая обнаженная (на левой стороне)» художника Амедео Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в 150 млн долларов.

Как сообщает телеканал 360, торги пройдут в аукционном доме Sotheby's, и эксперты назвали такую высокую ценовую планку по-своему уникальной. Однако не запредельной — другая работа Модильяни «Лежащая обнаженная» была продана за $170 млн.

К слову, представленная работа итальянского творца Амедео Модильяни входит в цикл из 22 картин, который демонстрировался на единственной в жизни художника выставке в 1917 году.