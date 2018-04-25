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Британские физики назвали причину, по которой рвется одежда
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    Британские физики назвали причину, по которой рвется одежда

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    Британские физики назвали причину, по которой рвется одежда

    Лондон, 25 апреля. Ученые из Великобритании заявили, что текстильное волокно нельзя разделить на отдельные нити, а можно только порвать.

    Как пишет Physical Review Letters, специалисты из Университета Уорика и Кембриджского университета во главе с Рэймондом Голдстейном изучили причины прочности тканей. По их словам, в работе им помогло статистическое моделирование. Эксперты уточнили, что устойчивость системы определяет сила трения, которая возникает между отдельными нитями.

    Физики описали в своей научной работе случайный набор нитей, контактирующих между собой. По их данным, напряжение в волокне зависит, в том числе, от силы трения нитей. При этом ученые добавили, что даже при сильном натяжении человек не сможет разделить волокно на нити, а сможет только порвать.

    Физики намерены использовать знания при изучении механических напряжений в гранулярных средах.

    Британские физики назвали причину, по которой рвется одежда

    Автор: Анна Иванова
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