Калифорнийская полиция задержала устроившего стрельбу в пригороде злоумышленника

Лос-Анджелес, 25 апреля. Злоумышленник, который в минувший вторник открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос-Анджелеса, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба полицейского управления в своем микроблоге сети Twitter.

Woman dead, suspect in custody after firefighters hear gunshots while battling Harbor Gateway house fire - Los Angeles Times https://t.co/H6eYD9bygE pic.twitter.com/XXmzsqsb9Y — LAPD (@LAPD) April 24, 2018

Калифорнийская полиция подтвердила, что злоумышленник застелил женщину, которая, по предварительной версии, являлась его матерью. После случившегося мужчина забаррикадировался в доме, передает телеканал «360».

Стрелок сдался полиции спустя несколько часов после происшествия. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение.

По словам официального представителя полиции Лос-Анджелеса Фрэнка Пресиадо, полицейские не открывали огонь по злоумышленнику.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.