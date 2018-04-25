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Калифорнийская полиция задержала устроившего стрельбу в пригороде злоумышленника
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    Калифорнийская полиция задержала устроившего стрельбу в пригороде злоумышленника

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    Калифорнийская полиция задержала устроившего стрельбу в пригороде злоумышленника

    Лос-Анджелес, 25 апреля. Злоумышленник, который в минувший вторник открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос-Анджелеса, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба полицейского управления в своем микроблоге сети Twitter.

    Калифорнийская полиция подтвердила, что злоумышленник застелил женщину, которая, по предварительной версии, являлась его матерью. После случившегося мужчина забаррикадировался в доме, передает телеканал «360».

    Стрелок сдался полиции спустя несколько часов после происшествия. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение.

    По словам официального представителя полиции Лос-Анджелеса Фрэнка Пресиадо, полицейские не открывали огонь по злоумышленнику.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

    Автор: Дана Балан
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