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Видео похищения девочки в Сургуте оказалось рекламным роликом
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    Видео похищения девочки в Сургуте оказалось рекламным роликом

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    Видео похищения девочки в Сургуте оказалось рекламным роликом

    Ханты-Мансийск, 25 апреля. Видеозапись, на которой неизвестный мужчина в Сургуте насильно увозит девочку с детской площадки, является социальной рекламой о безопасных дворах.

    Об этом рассказал отец «похищенной» девочки. Как отметили в ГУ МВД России по ХМАО-Югре, во вторник местные СМИ опубликовали видео, на котором женщина оставляет ребенка на детской площадке и уходит. На кадрах видно, что во двор заезжает мужчина, который насильно увозит ребенка.

    По факту публикации видео полиция организовала проверку. Позже в правоохранительных органах заявили, что обращения по факту похищения девочки к ним не поступало. В ходе проверки был задержан 31-летний мужчина. Житель Сургута, «похитивший» ребенка, оказался отцом девочки.

    При этом он заявил, что видео является рекламным роликом о безопасности во дворах. В ведомстве также добавили, что полицейские передали материалы по данному инциденту в следственное управление, сотрудники которого примут процессуальное решение.

    Автор: Анна Иванова
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