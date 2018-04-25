25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла РФ в Марокко Президент России Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла России в Марокко. Воробьев занимал этот пост с июля 2013 года. На освободившуюся должность назначен Валерьян Шуваев. С 2004 по 2012 годы Шуваев был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливии и Ираке.

Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте Россия собирается представить ОЗХО свидетелей, принимавших участие в постановочном видео «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в Восточной Гуте. Мероприятие пройдет в четверг. Состоится брифинг, после чего пройдет пресс-конференция «с участием свидетелей из Сирии». Российским специалистам удалось найти непосредственных участников съемок, которые представлялись в качестве подтверждения химической атаки. Напомним, так называемая «химатака» стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии.

Сирийская армия нанесли мощный удар по позициям террористов на окраине Дамаска Сирийская авиация и реактивная артиллерия во вторник атаковали позиции террористов на южной окраине Дамаска. Боевикам полностью отрезали путь к отступлению, уничтожены их командные пункты и сеть подземных тоннелей. Отмечается, что, проведя мощную артиллерийскую подготовку, сирийская армия прорвала линии обороны, выстроенные членами террористических группировок, и заняла квартал Джура. Таким образом, правительственные войска изолировали форпосты боевиков от предместий Ильда и Бабилла.