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25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте
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    25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла РФ в Марокко. Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте. Сирийская армия нанесли мощный удар по позициям террористов на окраине Дамаска. Виктор Пелевин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков стали номинантами на премию «Большая книга».
    8:29 25 Апреля 2018
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    Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла РФ в Марокко

    25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    Президент России Владимир Путин освободил Валерия Воробьева от обязанностей посла России в Марокко. Воробьев занимал этот пост с июля 2013 года. На освободившуюся должность назначен Валерьян Шуваев. С 2004 по 2012 годы Шуваев был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливии и Ираке.

    Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    Россия собирается представить ОЗХО свидетелей, принимавших участие в постановочном видео «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в Восточной Гуте. Мероприятие пройдет в четверг. Состоится брифинг, после чего пройдет пресс-конференция «с участием свидетелей из Сирии». Российским специалистам удалось найти непосредственных участников съемок, которые представлялись в качестве подтверждения химической атаки. Напомним, так называемая «химатака» стала предлогом для США и их союзников нанести удар по Сирии.

    Сирийская армия нанесли мощный удар по позициям террористов на окраине Дамаска

    25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    Сирийская авиация и реактивная артиллерия во вторник атаковали позиции террористов на южной окраине Дамаска. Боевикам полностью отрезали путь к отступлению, уничтожены их командные пункты и сеть подземных тоннелей. Отмечается, что, проведя мощную артиллерийскую подготовку, сирийская армия прорвала линии обороны, выстроенные членами террористических группировок, и заняла квартал Джура. Таким образом, правительственные войска изолировали форпосты боевиков от предместий Ильда и Бабилла.

    Виктор Пелевин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков стали номинантами на премию «Большая книга»

    25 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Россия представит ОЗХО свидетелей постановки «химатаки» в Восточной Гуте

    Писатели Виктор Пелевин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков вошли в список Национальной литературной премии «Большая книга». Она «была учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Всего в лонглисте 41 произведение. Финалистов премии назовут в мае, а имена лауреатов будут известны до конца года.
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