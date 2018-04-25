Трамп провел свой первый государственный ужин в честь визита Макрона в США

Вашингтон, 25 апреля. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером по вашингтонскому времени провел первый государственный ужин в Белом доме, организовав его в честь визита французского лидера Эммануэля Макрона. Как пишут американские СМИ, на мероприятие пригласили 150 человек.

При этом Трамп заявил, что для США большая честь принимать в гостях президента Франции. Он рассказал присутствующим об истории отношений двух стран. Макрон также в своем тосте коснулся вопроса сотрудничества двух стран.

«Я узнал тебя, ты узнал меня. Мы оба знаем, что никто из нас не меняет легко своего мнения, но мы будем работать вместе», — прокомментировал Макрон.

Ранее «Газета.ru» писала, что Трамп на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.