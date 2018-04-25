Китайская полиция конфисковали 600 компьютеров для майнинга биткоинов

Пекин, 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов города центрального подчинения Тяньцзинь, расположенного на северо-востоке Китая, изъяли 600 компьютеров для майнинга биткоинов после того, как местная электросеть сообщила о неестественно высоком уровне потреблении электричества.

По данным китайских СМИ, после обращения поставщика энергии китайские полицейские обнаружили, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электроэнергии был замкнут.

Такой метод используется для того, чтобы избежать оплаты за потребленную электроэнергию, пишет Infox.ru.

После оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали первого подозреваемого, были изъяты 600 мощных компьютеров, которые предназначались для майнинга.

Как отметили в полиции, речь идет о крупнейшем в истории города воровстве электричества за все последние годы.