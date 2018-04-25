Сирия: видео атаки САА на террористов на юге Дамаска появилось в Сети

Дамаск, 25 апреля. Правительственные силы на юге Дамаска подвергли массированному ракетному и минометному обстрелу позиции террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России). Поддержку с воздуха в ходе атаки обеспечивали силы ВВС Сирии и ВКС РФ.

Как отмечает Al Masdar, террористы ИГ1 продолжают контролировать небольшую территорию на юге столицы Сирии в районе населенного пункта Хаджжар аль-Асвад. В настоящее время правительственные силы продолжают наступление с целью выбить боевиков из этого района или заставить их сложить оружие.

Ранее стало известно, что параллельно с наступлением в южном Дамаске сирийская армия возобновила наступление по линии Хомс — Хама — продолжавшиеся там несколько недель переговоры с антиправительственными вооруженными формированиями провалились, после чего САА приступила к зачистке анклавов террористов на границе с Иорданией.

1 Организация запрещена на территории РФ.