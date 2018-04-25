Президент Абхазии назначил нового премьер-министра республики

Сухум, 25 апреля. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об отставке премьер-министра Беслана Барциц. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Хаджимба освободил прежнего премьер-министр Абхазии от должности в связи с его переходом на новую работу. Место Барциц во главе абхазского правительства займет Геннадий Гагулия.

Кабинет министров республики продолжит работу, пока не будет сформировано новое правительство.

Беслан Барциц занимал пост премьер-министра с августа 2016 года. До этого политик в течение трех месяцев руководил администрацией президента республики. Гагулия возглавлял правительство Абхазии с 1995 по 1997 год и в 2002 — 2003 годах.