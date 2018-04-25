Венгрия обвинила Украину в «подлом нападении» на права нацменьшинств

Будапешт, 25 апреля. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в наступлении на права национальных меньшинств. Он прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о введении санкций против украинцев, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах в другом государстве.

По словам венгерского политика, Порошенко и депутаты «беспрецедентно подло и заранее спланировано» нарушают права национальных меньшинств. Как пишут венгерские СМИ, он добавил, что Будапешт возмущен «предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины».

Ранее Порошенко предложил украинскому парламенту лишать украинского гражданства тех, кто получил в Крыму гражданство России.