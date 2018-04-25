Меню
Политика
Венгрия обвинила Украину в «подлом нападении» на права нацменьшинств
Весь мир
Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие
Следующая новость
Загрузка...

    Венгрия обвинила Украину в «подлом нападении» на права нацменьшинств

    75

    Венгрия обвинила Украину в «подлом нападении» на права нацменьшинств

    Будапешт, 25 апреля. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в наступлении на права национальных меньшинств. Он прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о введении санкций против украинцев, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах в другом государстве.

    По словам венгерского политика, Порошенко и депутаты «беспрецедентно подло и заранее спланировано» нарушают права национальных меньшинств. Как пишут венгерские СМИ, он добавил, что Будапешт возмущен «предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины».

    Ранее Порошенко предложил украинскому парламенту лишать украинского гражданства тех, кто получил в Крыму гражданство России.

    Венгрия обвинила Украину в «подлом нападении» на права нацменьшинств

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5587
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    3139
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    1067
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    5804