Женева, 25 апреля. Часть общего количества гуманитарных грузов, отправленных в Сирию в рамках Всемирной продовольственной программы, было потеряно из-за несрабатывания парашютных систем, установленных на десантируемых палетах с грузом. Как заявил директор Всемирной продовольственной программы по Сирии Джейкоб Керн, нераскрывшиеся парашютные системы поставлялись из США.

Как рассказал представитель ВПП, воздушные доставки производились с территории Иордании — за одну доставку порядка 26 палет сбрасывались с высоты в пять километров с таким расчетом, чтобы попасть в область размером в «3–4 футбольных поля». Доставкой занималась российская авиакомпания «Абакан».

«В среднем, мы потеряли порядка 2% от общего числа грузов. Было сброшено 8 тысяч палет. Каждая вмещала по 600 килограммов еды. Мы потеряли порядка 200 из-за того, что парашюты не раскрылись или не сработали», — рассказал Керн, отметив, что из-за потерь операции по доставке гумпомощи обошлись значительно дороже из-за потерь.

В целом, отметил он, операцию по доставки гумпомощи в Дейр эз-Зор можно назвать «абсолютным успехом», сообщает РИА Новости, а российским летчикам удавалось направить их очень точно в место приема.