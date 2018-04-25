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Донбасс: ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз
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    Донбасс: ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз

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    Донбасс: ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз

    Луганск (ЛНР), 25 апреля. Киевские силовики на протяжении прошедших суток открывали огонь по территории  Луганской народной республики восемь раз.

    Как сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь по территории республики с направлений Станично-Луганское, Луганское, Мироновский и Крымское.

    Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись позиции НМ в окрестностях населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое и Желобок, а также памятника Князю Игорю.

    Сообщается, что ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ и 122-мм артиллерийских орудий, а также минометов 82 и 120 мм.

    «Разрушений нет. Потерь среди гражданского населения нет. Потери среди военнослужащих», — резюмировали в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    Автор: Константин Терехов
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