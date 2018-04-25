Донбасс: ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз

Луганск (ЛНР), 25 апреля. Киевские силовики на протяжении прошедших суток открывали огонь по территории Луганской народной республики восемь раз.

Как сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь по территории республики с направлений Станично-Луганское, Луганское, Мироновский и Крымское.

Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись позиции НМ в окрестностях населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое и Желобок, а также памятника Князю Игорю.

Сообщается, что ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ и 122-мм артиллерийских орудий, а также минометов 82 и 120 мм.