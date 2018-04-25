Проект о сирийской Пальмире представят на выставке «Античное наследие России»

Москва, 25 апреля. Проект «Пальмира во времени и пространстве» представят в рамках фестиваля «Античное наследие России» в начале июня в Краснодаре.

Как рассказали организаторы, мероприятия проведет краснодарское отделение Русского географического общества. Отмечается, что презентацию подготовили специалисты Института истории материальной культуры РАН. Они рассказали, что проект – результат работы экспедиции, которая побывала в Пальмире в сентябре 2016 года.

Это был короткий период между освобождением территории и ее новым захватом террористами. Как рассказали в представительстве МИД РФ в Краснодаре, эксперты произвели комплексную цифровую трехмерную съемку на территории, сделав более 20 тысяч фотоснимков высокого разрешения.

При этом работы такого масштаба проведены на территории древней Пальмиры впервые за все время изучения памятника, а российские ученые стали обладателями самой детальной фиксации древнего города.