Меню
Общество
Проект о сирийской Пальмире представят на выставке «Античное наследие России»
Весь мир
Сирия: военные РФ изъяли у боевиков, покинувших Думейр, пояса смертников и оружие
Следующая новость
Загрузка...

    Проект о сирийской Пальмире представят на выставке «Античное наследие России»

    165

    Проект о сирийской Пальмире представят на выставке «Античное наследие России»

    Москва, 25 апреля. Проект «Пальмира во времени и пространстве» представят в рамках фестиваля «Античное наследие России» в начале июня в Краснодаре.

    Как рассказали организаторы, мероприятия проведет краснодарское отделение Русского географического общества. Отмечается, что презентацию подготовили специалисты Института истории материальной культуры РАН. Они рассказали, что проект – результат работы экспедиции, которая побывала в Пальмире в сентябре 2016 года.

    Это был короткий период между освобождением территории и ее новым захватом террористами. Как рассказали в представительстве МИД РФ в Краснодаре, эксперты произвели комплексную цифровую трехмерную съемку на территории, сделав более 20 тысяч фотоснимков высокого разрешения.

    При этом работы такого масштаба проведены на территории древней Пальмиры впервые за все время изучения памятника, а российские ученые стали обладателями самой детальной фиксации древнего города.

     

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    5587
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    3139
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    1067
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    5804