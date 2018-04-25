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ФАС предложила предустанавливать российское ПО на смартфоны
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    ФАС предложила предустанавливать российское ПО на смартфоны

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    ФАС предложила предустанавливать российское ПО на смартфоны

    Москва, 25 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в законодательство изменения, которые сделают обязательным наличие предустановленных российских приложений в смартфонах и планшетах. Об этом сообщает сайт службы.

    Предустанавливать предлагается стандартные приложения. Например, браузер, аудиопроигрыватель, почту и другие.

    В ведомстве отметили, что если у приложения, которое производитель собирается предустановить на смартфон, есть российский аналог, то он должен быть предложен потребителю.

    «Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами», — сообщает ФАС.

    Цифровые технологии активно развиваются в России, о чем говорит не только появление отечественных приложений, но и развитие платежных систем. Ранее «Известия» сообщили, что доля безналичных операций по картам «Мир» выросла до 64%, а доля трансакций по снятию наличности снизилась до 36%.

    Автор: Виталий Малясев
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