ФАС предложила предустанавливать российское ПО на смартфоны

Москва, 25 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в законодательство изменения, которые сделают обязательным наличие предустановленных российских приложений в смартфонах и планшетах. Об этом сообщает сайт службы.

Предустанавливать предлагается стандартные приложения. Например, браузер, аудиопроигрыватель, почту и другие.

В ведомстве отметили, что если у приложения, которое производитель собирается предустановить на смартфон, есть российский аналог, то он должен быть предложен потребителю.

«Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами», — сообщает ФАС.

Цифровые технологии активно развиваются в России, о чем говорит не только появление отечественных приложений, но и развитие платежных систем. Ранее «Известия» сообщили, что доля безналичных операций по картам «Мир» выросла до 64%, а доля трансакций по снятию наличности снизилась до 36%.