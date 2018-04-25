СМИ узнали о разрушительных возможностях российского оружия «Судного дня»

Москва, 25 апреля. Российское ядерное оружие, оборудованное на подводных дронах, может ликвидировать целые прибрежные города. Об этом пишет издание Business Insider.

Аналитическое издание пишет о комплексе «Статус-6», который известен на Западе как разрушительное оружие «Судного дня». Подлодка способна переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

Согласно информации журнала, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн возле прибрежной линии способно устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии семилетней давности.

Кроме того, по словам экспертов, подводный удар может вызвать волны высотой до 100 метров.

Business Insider отмечает, что взрыв от торпеды комплекса «Статуса-6» под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофу в виде радиоактивного ливня неподалеку от зоны поражения. В том случае, если бы взрыв произошел у берегов, например, Лос-Анджелеса или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще мощнее.

Напомним, 1 марта текущего года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о ряде новых видов вооружений, разработанных в России, среди которых — беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине, а также о гиперзвуковом оружии.