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Астрономы нашли связь между формой галактик и их возрастом
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    Астрономы нашли связь между формой галактик и их возрастом

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    Астрономы нашли связь между формой галактик и их возрастом

    Сидней, 25 апреля. Ученые из Австралии выяснили, что есть связь между формой галактик и их возрастом. Как пишет Nature Astronomy, специалисты изучили сотни далеких галактик.

    В ходе работы они пришли к выводу, что чем моложе галактика, тем более упорядоченно двигаются ее звезды. В связи с этим молодые галактики имеют более плоскую форму. Как рассказали ученые Сиднейского университета, были изучены 843 галактики.

    Все молодые галактики, по словам экспертов, имели более плоскую форму по сравнению со «взрослыми». Ученые объяснили, что чем более эллиптична галактика, тем более упорядочены их орбиты, тогда как в более сферических галактиках звезды двигаются более хаотично.

    Астрономы нашли связь между формой галактик и их возрастом

    Автор: Анна Иванова
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