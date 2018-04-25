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Двое футбольных болельщиков «Ромы» обвиняются в покушении на убийство
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    Двое футбольных болельщиков «Ромы» обвиняются в покушении на убийство

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    Двое футбольных болельщиков «Ромы» обвиняются в покушении на убийство

    Ливерпуль, 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Британии арестовали двух футбольных болельщиков итальянской «Ромы». Об этом пишет издание Daily Mail.

    По данным издания, фанаты обвиняются в покушении на убийство перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

    Напомним, ранее сообщалось, что порядка 20 болельщиков желто-красных атаковали фанатов «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных возле стадиона «Энфилд» накануне встречи.

    Как пишет «Газета.Ru», в результате столкновения серьезно пострадал пенсионер.

    Боссы клуба «Ливерпуль» сделали официальное заявление, в котором пообещали оказать помощь пострадавшему, а также его семье.

    Напомним, первый полуфинальный матч «Ливерпуль» — «Рома» окончился уверенной победой хозяев со счетом 5:2. У англичан по дублю оформили Салах и Фирмино, гол на свой счет также записал Мане.

    Автор: Дана Балан
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