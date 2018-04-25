Двое футбольных болельщиков «Ромы» обвиняются в покушении на убийство

Ливерпуль, 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Британии арестовали двух футбольных болельщиков итальянской «Ромы». Об этом пишет издание Daily Mail.

Two Italian men arrested for attempted MURDER after Liverpool fan was critically injured 'in attack by Roma supporters' https://t.co/Lx3omBxOhY — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 25, 2018

По данным издания, фанаты обвиняются в покушении на убийство перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

Напомним, ранее сообщалось, что порядка 20 болельщиков желто-красных атаковали фанатов «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных возле стадиона «Энфилд» накануне встречи.

Как пишет «Газета.Ru», в результате столкновения серьезно пострадал пенсионер.

Боссы клуба «Ливерпуль» сделали официальное заявление, в котором пообещали оказать помощь пострадавшему, а также его семье.

Напомним, первый полуфинальный матч «Ливерпуль» — «Рома» окончился уверенной победой хозяев со счетом 5:2. У англичан по дублю оформили Салах и Фирмино, гол на свой счет также записал Мане.